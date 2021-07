NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ASML vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 610 Euro belassen. Daten aus der Halbleiterbranche deuteten auf eine anhaltende Knappheit bei Chips für die Autoindustrie hin, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Sobald es aktuelle Daten zu den Produktionskapazitäten gebe, sollte die überfällige Sektorrally beginnen. Deshpandes bevorzugte Titel sind ASML und ASM International./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2021 / 22:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2021 / 00:15 / BST

