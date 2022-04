NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor einem Gerichtsurteil in einem Patentstreit in den USA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 10000 Pence belassen. Eine außergerichtliche Einigung sei zu diesem späten Zeitpunkt in dem Verfahren unwahrscheinlich, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie nach einem Gespräch mit einem Rechtsexperten. Ein negatives Urteil könne den britisch-schwedischen Pharmakonzern Hunderte Millionen US-Dollar kosten, sei aber wohl anfechtbar. Die Risiken im Zusammenhang mit dem Entscheid seien am Markt aber überschätzt und so dürfte sich in den kommenden Wochen ein Bremsfaktor auflösen./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2022 / 19:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2022 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.