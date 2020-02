NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8500 Pence belassen. Der Ausblick des Pharmakonzerns mache es nötig, dass die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie in diesem Jahr nach unten hin angepasst werden, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Umsatzausblick sei angesichts der Bedeutung des China-Geschäfts und der Auswirkungen des Coronavirus solide./mf/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2020 / 08:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2020 / 08:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.