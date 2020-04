NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca anlässlich einer Studie zum Lungenkrebs-Medikament Tagrisso auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8500 Pence belassen. Die vorzeitige Beendigung der Adaura-Studie wegen hoher Effizienz sei ein Erfolg für den Pharmakonzern, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem jährlichen Spitzenumsatz des Mittels von mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar./edh/kro

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2020 / 00:52 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2020 / 01:02 / BST

