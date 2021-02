NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Axa nach Jahreszahlen und einer anschließenden Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 24,84 Euro belassen. Bei der Konferenz sei besonders rege über die amerikanische Tochtergesellschaft XL und den Cashflow gesprochen worden, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass Axa innerhalb des Sektors von Anlegern unterschätzt wird. Dies spiegele sich in einer relativ niedrigen Bewertung wider./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 12:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 12:42 / GMT

