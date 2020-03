NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays auf "Overweight" mit einem Kursziel von 210 Pence belassen. Analyst Kian Abouhossein unterwarf in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie die europäischen Banken einem Stresstest-Szenario. Aktuell würden sämtliche geprüften Geldhäuser die Kapitalanforderungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) bestehen, schrieb der Experte. Da die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus auf die jeweiligen Bankgeschäfte noch nicht absehbar seien, sollten Anleger derzeit auf Institute mit überdurchschnittlichen Kapitalrenditen und unterdurchschnittlichen Bewertungen setzen. Seine neuen "Top Picks" im Sektor sind BNP, BBVA, Barclays, UBS und KBC./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2020 / 21:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2020 / 00:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.