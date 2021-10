NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BASF auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Chemiekonzern dürfte im dritten Quartal einmal mehr stark abgeschnitten haben, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. BASF sei aber kurzfristig ebenso wie die gesamte Branche Unsicherheiten durch den holprigen Automarkt, eine möglicherweise nachlassende Nachfragedynamik in China und die steigenden Energiepreise in Europa ausgesetzt, wenngleich das Öl- und Gasgeschäft dagegen einen gewissen Schutz biete./gl/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2021 / 19:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.