NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer vor Zahlen zum vierten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Analyst Richard Vosser rechnete in einer am Montag vorliegenden Studie mit recht ereignislosen Resultaten des Agrarchemie- und Pharmakonzerns. Die Markterwartungen mit Blick auf den für 2020 erwarteten Kerngewinn je Aktie könnten derweil zu hoch gegriffen sein./la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2020 / 23:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2020 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.