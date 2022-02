NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bayer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Konzern habe im Rahmen einer Fachtagung der US-Krebsgesellschaft Asco erfreuliche Phase-III-Daten zum Wirkstoff Darolutamid gegen metastasierten, hormonsensitiven Prostatakrebs (mHSPC) in Kombination mit einer Hormon- sowie mit einer Chemotherapie vorgelegt, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Daten dürften die Konsensschätzungen für das Mittel steigen lassen und stärkten das Vertrauen der Anleger, dass der Pharma- und Agrarchemiekonzern den 2026/27 auslaufenden Patentschutz für Xarelto kompensieren könne. Bayer hatte zuletzt seine Umsatzerwartungen an das unter dem Markennamen Nubeqa bekannte Mittel verdreifacht. Nubeqa sei zwar ein Wachstumstreiber, doch sei die Konkurrenz durch Erleada von Johnson & Johnson und Xtandi von Pfizer stark, gab Vosser indes zu bedenken./gl/jha/

