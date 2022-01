NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die europäischen Konsumgüterkonzerne dürften im vierten Quartal eine gewisse Absatzschwäche bei gleichzeitigem Preis- und Margendruck verzeichnet haben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Sie geht davon aus, dass die jeweiligen Managementteams angesichts der anhaltenden Kosteninflation vorsichtige Ausblicke auf das Jahr 2022 geben werden./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2022 / 21:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2022 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.