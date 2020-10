NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Belastungen durch Kreditausfälle gingen für französische Banken in diesem Jahr zwar zurück, die Ausfälle hielten sich aber auch im nächsten Jahr noch auf einem recht hohen Niveau, schrieb Analystin Delphine Lee in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. BNP bleibt ihr Favorit, die Aktie werde nur mit dem 0,4-fachen des Buchwertes gehandelt, die Cash-Flow-Entwicklung sei solide und das Kapitalmanagement konservativ. Auch mit Blick auf die Dividende gebe es Spielraum nach oben, sobald die EZB den Banken Dividendenausschüttungen nicht mehr untersage./ajx/he

