NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Schnäppchenpreise und extrem niedrige Erwartungen an das dritte Quartal sprächen für die Branche, schrieb Analyst Christyan Malek in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison. Er empfiehlt taktische Positionen in Shell, Equinor und Galp. Beim Opec-Treffen am 30. November könnte Saudi-Arabien Förderkürzungen vorantreiben./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 10:35 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2020 / 12:15 / BST

