NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Wenngleich das vierte Quartal auf bereiniger Basis besser als gedacht ausgefallen sei, nähmen doch die hohen Rückstellungen der Sache etwas von ihrem Glanz, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Geschäftsumfeld für den Chemikalienhändler scheine im ersten Quartal weiterhin gut zu sein, wenngleich sich die günstigen Preisbedingungen im Laufe des Jahres laut dem Management etwas normalisieren dürften./tav/eas

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2022 / 06:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2022 / 06:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.