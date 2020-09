NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carrefour nach einer Informationsveranstaltung mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand auf "Overweight" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Der Einzelhandelskonzern dürfte seinen Marktanteil sowie sein Wachstum und die Profitabilität auf dem Heimatmarkt Frankreich steigern, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichzeitig stehe Carrefour in Brasilien weiter gut da und auch das Geschäft in Europa im Allgemeinen laufe stabil./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2020 / 23:37 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2020 / 00:27 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.