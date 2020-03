NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Underweight" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Den bereits gebeutelten europäischen Autozuliefer-Aktien drohe wegen des neuartigen Coronavirus im zweiten Quartal eine noch stärkere Kurskorrektur, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Durchschnittlich rechne er mit einem zusätzlichen Kursrückgang von rund 20 Prozent. Die betreffenden Unternehmen dürften jedoch keine dramatischen Kostensenkungsmaßnahmen ergreifen, da es sich bei dem Virus um einen temporären Einmaleffekt handele./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2020 / 19:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2020 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.