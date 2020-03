NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Continental nach endgültigen Viertquartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Die finalen Resultate des Autozulieferers und Reifenherstellers hätten den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Auch der trübe Ausblick auf das laufende erste Quartal wegen des neuartigen Coronavirus sei wie von ihm erwartet ausgefallen. Mit Blick auf die Conti-Prognose zur Ebit-Marge sieht er jedoch ein Korrekturrisiko für die Marktwartung von mehr als 20 Prozent./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2020 / 08:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2020 / 08:13 / GMT

