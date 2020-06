NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Covestro nach einer virtuellen Konferenz zum Thema Baumaterialien mit 13 europäischen Chemiekonzernen auf "Neutral" belassen. Die Rückmeldung, dass die Nachfragetrends sich im Mai verglichen mit dem Vormonat noch etwas weiter eingetrübt hätten, habe nahezu jedes Unternehmen berichtet, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Laut dem Spezialchemiekonzern Covestro gingen die aktuellen Nachfragetrends konform mit dem von ihm gegebenen Ausblick auf das Gesamtjahr, wobei der Verlauf der Erholung nach wie vor unklar sei./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2020 / 00:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2020 / 00:44 / BST

