NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse nach der Ankündigung des Rücktritts von Konzernchef Tidjane Thiam auf "Neutral" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Analyst Kian Abouhossein wertet die Personalie in einer am Freitag vorliegenden Studie als kurzfristig negativ, auch da einige Großaktionäre den Chef der Schweizerischen Großbank zuvor öffentlich unterstützt hätten. Zudem habe sich die Credit Suisse unter der Führung des Managers mit Blick auf die Kosten und das Vermögensmanagement gut entwickelt. Das Investmentbanking und Kapitalmarktgeschäft habe aber Höhen und Tiefen gehabt. Der neue Chef Thomas Gottstein habe Jahrzehnte Erfahrung in der Branche. Unter seiner Führung des Schweizer Geschäfts sei der Beitrag des Bereichs zum Konzerngewinn deutlich gestiegen./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2020 / 07:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2020 / 07:25 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.