NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Credit Suisse nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Diese seien zwar stark, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Dienstag, sie würden jedoch von Unsicherheiten rund um den Geschäftspartner Greensill Capital überschattet. Zwar werde die schweizerische Investmentbank wohl nicht für Verluste von Investoren aufkommen müssen, es drohe jedoch eine Zunahme der mit Risiken behafteten Anlagen./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 08:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2021 / 08:18 / GMT

