NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für den irischen Baustoffhändler CRH auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Aufgrund der guten Bilanzsituation könnte das Unternehmen aus ihrer Sicht zu den wenigen Firmen gehören die ihre Dividende in diesem Jahr halten könnten, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Daneben gebe es Potential für weitere Infrastruktur-Ausgaben in den USA und Europa, sowie eine Wiederaufnahme der Projekte in Großbritannien./ssc/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2020 / 21:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.