NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Daimler nach der Vorstellung des neuen Elektro-Forschungsautos Vision EQXX auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Der Autobauer Mercedes habe in gleich mehreren Bereichen wichtige Fortschritte gemacht, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem hob er hervor, dass eine Fahrstrecke von mehr als 1000 Kilometern mit einer einzigen Batterieladung im normalen Straßenverkehr die "Reichweitenangst" beenden dürfte./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.01.2022 / 18:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.01.2022 / 18:56 / GMT

