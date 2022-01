NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie für das laufende Jahr um zwei Prozent. Er begründete dies mit zu erwartenden höheren Einnahmen, welche durch höhere Kosten teilweise aufgehoben würden./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2022 / 17:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2022 / 17:26 / GMT

