NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3800 Pence belassen. Die europäischen Getränkekonzerne dürften im dritten Quartal aus eigener Kraft um durchschnittlich 6,0 Prozent gewachsen sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick auf die Berichtssaison. Für den Teilsektor Spirituosen rechnet sie weiterhin mit einem starken Wachstum, für die Segmente Biere und Soft Drinks hingegen mit einem gewissen Druck auf die Gewinnentwicklung in den Jahren 2021 und 2022./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2021 / 19:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.