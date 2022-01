NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 4350 Pence belassen. Der Gewinn je Aktie des Spirituosenherstellers habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz habe stark vom Absatz auf den europäischen, afrikanischen und lateinamerikanischen Märkten profitiert./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 08:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2022 / 08:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.