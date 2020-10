NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ElringKlinger vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 4,30 Euro belassen. Der Autozulieferer sollte dank der weltweit deutlich erholten Autoproduktion stark abgeschnitten haben, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Fokus bei der Zahlenvorlage werde derweil auf Details zu einer Partnerschaft mit dem Flugzeugbauer Airbus liegen./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2020 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.