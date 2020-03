NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Das Schlussquartal 2019 lief etwas besser als gedacht und der Ausblick für 2020 bewege sich im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte hob dabei die Unternehmensprognose für den freien Mittelzufluss positiv hervor, welche die recht hohe Dividendenrendite untermauere./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2020 / 07:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2020 / 07:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.