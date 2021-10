NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi überarbeitete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Annahmen mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht und liegt damit leicht über dem Marktkonsens. Zwar sorgten die unruhigen Automärkte und eine mögliche Nachfrageverlangsamung in China und die steigenden Energiepreise für Unsicherheit im Sektor, der Spezialchemiekonzern sei aber vergleichsweise besser positioniert. Denn Evonik sei mit den längsten Laufzeiten bei Erdgas abgesichtert. Zudem hält der Experte die Bewertung der Aktie für attraktiv./tav/edh

