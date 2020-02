NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fedex nach der Ankündigung einer Initiative zur Paketversand-Tochter Fedex Ground auf "Neutral" mit einem Kursziel von 147 US-Dollar belassen. Dass Fedex Group einen Teil der Zustellungen an Privatadressen von Fedex Express übernehmen werde, habe am Freitag eine Kursrally der Aktie ausgelöst, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Programm dürfte helfen, die Lieferkosten zu senken. Er glaube aber nicht, dass dies ein Schritt sei, die beiden Versandlösungseinheiten Ground und Express voll zu integrieren./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2020 / 15:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2020 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.