NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC auf "Neutral" mit einem Kursziel von 58,80 Euro belassen. Die Aktien etlicher europäischer Medizinunternehmen hätten sich im ersten Halbjahr überraschend gut erholt, dabei aber durchaus unterschiedlich stark zugelegt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Beim Dialysespezialisten könnte der Einfluss der Corona-Pndemie auf die Patientenzahlen die Gewinne noch längerfristig belasten. Auf Basis der aktuellen Schätzungen sei die Aktie fair bewertet./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2021 / 18:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2021 / 00:15 / BST

