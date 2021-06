NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" belassen. Der Vorstand des Flughafenbetreibers habe sich mit wachsender Zuversicht zur Erholung des Geschäfts geäußert, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nach einer Unternehmens-Konferenz ihres Hauses. Das Management sei zuversichtlich, im laufenden Jahr im oberen Bereich der bestehenden Ergebniszielspanne (Ebitda) abzuschneiden./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 22:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2021 / 00:15 / BST

