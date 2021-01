NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Im europäischen Bau- und Infrastruktursektor dürfte die erste Hälfte 2021 weiter von den Lockdowns geprägt sein, bevor es im zweiten Halbjahr im Zuge der Impfungen Signale einer deutlichen Erholung geben sollte, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Mautstraßenbetreiber bevorzugt sie zwar weiterhin gegenüber Flughafenbetreibern, jedoch nicht mehr so deutlich wie bisher./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2021 / 21:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.