NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport nach einer eigenen Umfrage unter mehr als 1000 erwachsenen Europäern auf "Neutral" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Dass eine knappe Mehrheit bei einer Aufhebung der aktuellen Reisebeschränkungen wieder fliegen würde, unterstütze ihre Anlageempfehlungen für den Flughafenbetreiber sowie dessen mit "Overweight" bewerteten Konkurrenten Aena, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Inlands- und Kurzstreckenflüge dürften sich im ersten Halbjahr 2021 als erstes erholen./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2021 / 17:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2021 / 00:15 / GMT

