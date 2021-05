NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die europäischen Infrastruktur-Aktien seien nach wie vor volatil, hätten aber begonnen, zum Gesamtmarkt aufzuholen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Während das erste Halbjahr für die betreffenden Unternehmen erwartungsgemäß stark vom Corona-Lockdown belastet sei, dürfte die zweite Jahreshälfte dank der Impffortschritte eine Trendwende im Verkehrsaufkommen zeigen. Innerhalb des Sektors zieht sie weiterhin die Papiere von Mautstraßenbetreibern den Flughafen-Aktien vor./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2021 / 22:52 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.05.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.