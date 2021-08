NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Diese lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer ersten Reaktion am Dienstag. Es gebe aber mehrere positive Einmaleffekte, die in den Konsensschätzungen nicht zur Gänze enthalten sein dürften. Allerdings rechnet die Expertin auch nicht mit großen Änderungen an den aktuellen Markterwartungen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2021 / 07:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2021 / 07:12 / BST

