NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im dritten Quartal sei sie für die europäischen Baustoffkonzerne positiver gestimmt als für Infrastruktur-Unternehmen wie Autobahn- und Flughafenbetreiber, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Letztere könnten aufgrund anhaltender Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise unter sinkenden Konsensschätzungen leiden./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2020 / 20:54 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2020 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.