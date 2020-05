NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach Zahlen für das erste Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die operativen Trends auch im Neugeschäft des Versicherers seien stark gewesen, schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derweil hätten Wertberichtigungen den Nettogewinn belastet. Insgesamt stimmten die Resultate zuversichtlich, dass die Assekuranz auf einem guten Weg sei, die für 2021 gesteckten Ziele zu erreichen./mis/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2020 / 07:30 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2020 / 07:30 / BST

