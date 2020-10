NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gerresheimer nach den Zahlen des Verpackungsspezialisten zum dritten Geschäftsquartal und bestätigten Jahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85,70 Euro belassen. Das Umsatzwachstum aus eigener Kraft sei etwas besser als am Markt erwartet ausgefallen, der berichtete Umsatz aufgrund von Währungseffekten etwas schwächer, schrieb Analyst David Adlington in einer ersten Reaktion am Dienstag. Trotz eines ebenfalls besser als am Markt erwartet ausgefallenen operativen Ergebnisses (Ebitda) rechnet Adlington nicht mit größeren Kursausschlägen. Das Papier sei nicht teuer./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2020 / 07:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2020 / 07:29 / BST

