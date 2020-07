NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GlaxoSmithKline auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Analyst James Gordon rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer positiven Marktreaktion auf eine Zulassung des Medikaments Belantamab gegen multiples Myelom durch die US-Gesundheitsbehörde FDA. Das zuständige Gremium habe die hohe Effizienz des Mittels hervorgehoben./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2020 / 23:20 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2020 / 12:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.