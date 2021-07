NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hennes & Mauritz nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 216 schwedische Kronen belassen. Das zweite Geschäftsquartal (bis Ende Mai) des Bekleidungsherstellers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings sei die Entwicklung im Juni nicht mehr so günstig gewesen, was jedoch von vorübergehender Natur sein dürfte./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2021 / 07:55 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2021 / 07:56 / BST

