NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hannover Rück vor der Berichtssaison der europäischen Rückversicherer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 177 Euro belassen. Er rechne mit einem weitgehend "normalen Quartal", schrieb Analyst Ashik Musaddi in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. Wie erwartet sollten sich die virusbedingten Belastungen auf den Bereich Lebens- und Krankenversicherung beschränken. Hannover Rück sei sein bevorzugter Branchenwert./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 21:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2021 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.