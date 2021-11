NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hapag-Lloyd nach dem Kapitalmarkttag der Reederei auf "Underweight" mit einem Kursziel von 142,60 Euro belassen. Bei der Veranstaltung sei es vor allem um Nachhaltigkeitsthemen und eine Reihe mittelfristiger Ziele gegangen, was zunächst wenig Auswirkungen auf die Aktie haben sollte, schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Kurzfristig sollte die Profitabilität deutlich über den mittelfristigen Zielen liegen. Allerdings preise der Aktienkurs die aktuell positiven Geschäftsbedingungen schon über Gebühr ein./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2021 / 19:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2021 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.