NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella nach Eckdaten zum ersten Geschäftsquartal und gekürzten Jahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Die zuletzt gesunkenen Prognosen für die globale Automobilproduktion seien für den Autozulieferer insofern von Bedeutung, als dessen Geschäftsjahr bis Mai 2022 gehe, schrieb Analyst Akshat Kacker in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis dahin gebe es nur wenig Hoffnung auf eine bedeutende Erholung. Viele Umsätze dürften bei Hella ins Jahr 2023 verschoben werden, so der Experte./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2021 / 11:40 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2021 / 11:40 / BST

