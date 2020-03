NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Im Fokus stehe der Ausblick und der sei sehr solide, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Hellofresh wolle den Umsatz in diesem Jahr um 22 bis 27 Prozent steigern, dem stehe seine Schätzung von 23,4 Prozent gegenüber. "Am Markt rechnet man wohl damit, dass das Umsatzwachstum im Jahresverlauf das obere Ende der Spanne erreicht", vermutet der Experte. Zudem liege die Prognose einer operativen Marge von bis zu 5,5 Prozent über seiner Annahme von 5,3 Prozent./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2020 / 07:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2020 / 07:51 / GMT

