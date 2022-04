NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen von Procter & Gamble ließen positive Rückschlüsse auf das Umsatzwachstum der europäischen Konsumgüterhersteller zu, hätten aber auch einmal mehr die Herausforderungen durch die steigenden Kosten in den Fokus gerückt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Vor allem Unilever und Henkel seien anfällig für die steigenden Rohstoffpreise./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 02:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 05:16 / BST

