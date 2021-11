NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Umsatzzahlen und einer nach unten angepassten Gewinnprognose auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Umsatzkennziffern hätten die Markterwartung übertroffen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Montag. Allerdings habe das Management nun bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr die Margenprognose wegen höherer Rohstoffkosten gesenkt. Zudem sei die strukturelle Kehrtwende bei Henkel bislang ausgeblieben. Der Unternehmensbereich Beauty Care enttäusche weiterhin./la/eas

