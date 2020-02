NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Die britische Großbank habe beim Vorsteuergewinn positiv überrascht und eine solide Kernkapitalquote präsentiert, schrieb Analyst Raul Sinha in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das bei der Zahlenpräsentation vorgelegte neue Spar- und Strategieprogramm sei zwar alles in allem ein Schritt in die richtige Richtung, enttäusche aber im Hinblick auf die erwarteten Ausschüttungen an die Aktionäre./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2020 / 06:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2020 / 06:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.