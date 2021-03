NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hugo Boss nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Modekonzern habe die selbst zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen knapp übertroffen, doch die Qualität falle etwas schwächer als erwartet aus, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe Boss angesichts der europaweiten Lockdown-Maßnahmen von einem bisher schwachen ersten Quartal gesprochen. Die mittelfristige Anlageperspektive beginne aber attraktiver zu werden./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2021 / 15:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2021 / 15:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.