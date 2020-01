NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss vor Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Modekonzern dürfte die Umsatzzahlen für 2019 bereits Mitte Januar vorlegen, schrieb Analystin Melanie Flouquet in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz dürfte um drei Prozent auf 2,87 Milliarden Euro gestiegen sein. Das Großhandelsgeschäft dürfte unter Druck bleiben./mis/jha

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2020 / 21:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.