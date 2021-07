NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola vor Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,40 Euro belassen. Dank eines Gerichtsurteils zur nachträglichen Besteuerung von aus Wasserkraft gewonnenem Strom dürfte der Gewinn (Ebitda) um gut zehn Prozent gestiegen sein, schrieb Analyst Javier Garrido in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch auch ohne diesen positiven einmaligen Effekt sollte der Versorger im Vergleich zum Vorjahreszeitraum besser abgeschnitten haben./bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2021 / 10:57 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2021 / 10:59 / BST

