NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Inditex vor den Mitte Dezember erwarteten Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die Geschäfte beim Modeeinzelhändler dürften auch im dritten Quartal schwungvoll verlaufen sein, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie rechnet mit einem Umsatzplus von neun Prozent. Obwohl auch die Spanier nicht immun gegen die steigende Inflation seien, gehörten sie doch mit Blick auf 2022 zu den am besten positionierten Unternehmen im Sektor./tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2021 / 20:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2021 / 00:15 / GMT

